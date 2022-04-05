В Офісі Президента зазначили, що окупанти продовжують вести вогонь по Харкову. Так, станом на ранок 5 квітня, російські найманці хаотично обстріляли житлові райони міста, передає 24 канал.

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Від ворожих ударів загинуло двоє мешканців Чугуєва

Не припиняли обстріли окупанти також і по області. Вони вели вогонь по Дергачі, Барвінковому та Чугуєві. В останньому від ворожої атаки загинуло двоє людей. Що стосується Ізюмського напрямку, то там зараз ведуться бої.

Також відомо, що у Барвінковому та Лозовій проводять евакуацію мирного населення.

Раніше глава Харківської ОВА зазначив, що росіяни ніяк не можуть підступитися до Харкова. Відомо, що на деяких напрямках нашим військовим вдалося відтіснити окупанта від міста.

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