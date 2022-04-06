Вероятно, через 3–4 дня будут наступать. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Гайдай о ситуации в Луганской области

По его словам, по состоянию на 6 апреля ситуация в Луганской области сложная, в частности:

По Попасной утром бьют из "градов" и авиации.

Эвакуация проходит под грохот вражеских орудий.

60% Рубежного контролируют россияне, поскольку бывший мэр-изменник помогал врагу, сдавал всю информацию.

Прорваться вглубь города орки не могут, ежедневные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага.

В Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.

Стягивание техники и убийц продолжается, через 3–4 дня орки будут наступать.

Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил, техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дни через 3–4 будут пытаться проводить наступление,

– сказал он.

Гайдай добавил, что Вооруженные Силы Украины готовы дать отпор врагу и встретят их гостеприимно.

Также он подчеркнул, что официально с начала войны эвакуировано около 30 тысяч человек, сколько людей уехало на собственном транспорте – пока неизвестно.

Обратите внимание – Гайдай о мобилизации на оккупированной Луганщине: смотрите видео