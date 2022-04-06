Вероятно, через 3–4 дня будут наступать. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Гайдай о ситуации в Луганской области
По его словам, по состоянию на 6 апреля ситуация в Луганской области сложная, в частности:
- По Попасной утром бьют из "градов" и авиации.
- Эвакуация проходит под грохот вражеских орудий.
- 60% Рубежного контролируют россияне, поскольку бывший мэр-изменник помогал врагу, сдавал всю информацию.
- Прорваться вглубь города орки не могут, ежедневные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага.
- В Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.
- Стягивание техники и убийц продолжается, через 3–4 дня орки будут наступать.
Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил, техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дни через 3–4 будут пытаться проводить наступление,
– сказал он.
Гайдай добавил, что Вооруженные Силы Украины готовы дать отпор врагу и встретят их гостеприимно.
Также он подчеркнул, что официально с начала войны эвакуировано около 30 тысяч человек, сколько людей уехало на собственном транспорте – пока неизвестно.