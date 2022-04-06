Імовірно, за 3 – 4 дні будуть наступати. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Гайдай про ситуацію на Луганщині

За його словами, станом на 6 квітня ситуація на Луганщині складна, зокрема:

Попасну зранку б'ють з "градів" та авіації.

Евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат.

60% Рубіжного контролюють росіяни, оскільки колишній мер-зрадник допомагав ворогу, здавав всю інформацію.

Прорватися вглиб міста орки не можуть, щоденні атаки залишаються без успіху і з численними втратами ворога.

В Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч мешканців, в Сєвєродонецьку менше.

Стягування техніки та вбивць триває, за 3 – 4 дні орки будуть наступати.

Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил, техніки і людей, я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3 – 4 будуть намагатися проводити наступ,

– сказав він.