Об этом в эфире 24 каналу сообщил член Комитета нацбезопасности и обороны ВР Федор Вениславский. Он подчеркнул, что никаких радикальных сдвигов в продвижении врага ни в каком направлении точно нет.

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Однако город Мариуполь остается заблокированным. В настоящее время украинские и международные дипломаты ведут переговоры, обеспечивающие возможность эвакуации мирного населения.

Я думаю, что Мариуполь они точно не возьмут. Потому что наши Вооруженные Силы, несмотря на то, что они фактически в блокаде и в окружении воюют, они наносят ощутимые потери врагу,

– заверил Вениславский.

Над тем, чтобы город имел все необходимое, как заверил Вениславский, работают украинские власти. Вскоре мы увидим, что все будет хорошо, и в Мариуполе тоже.

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