Машину с двумя оккупантами работники российской ДПС остановили в Кировской области. В багажнике обнаружили труп. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Сначала избили, а потом бросили в подвал

Ночью 23 февраля полицейские остановили "Ладу-Гранту". Пассажир открыл дверь и попытался убежать, впрочем, не удалось. Когда же открыли багажник, увидели тело мужчины. Им оказался 44-летний Роман Шишкин из местного поселка Рудничный. Но самое интересное, что он побратим задержанных оккупантов.

Во время допроса водителя Алексея С. и пассажира Игоря Г. выяснилось, что Шишкин служил по контракту, однако, недавно уехал с места дислокации и отправился домой.

Пропагандисты пишут, что командир попросил оккупантов, которые тоже жили в Кировской области, вернуть беглеца в часть. Дезертира нашли, но договориться не удалось. Захватчик якобы отказался возвращаться на фронт.

"Тогда мужчину избили и перевезли в Киров, где бросили в подвал раздетым. Иногда нападавшие заходили в подвал, чтобы снова избить Романа. Через несколько дней Шишкин умер", – пишут российские телеграм-каналы.

Оккупанты попытались вывезти труп из города, впрочем, не удалось. Кстати, экспертиза показала, что Роман умер от переохлаждения. Подозреваемых арестовали.

Обратите внимание! Оккупанты уже не впервые убивают своих дезертиров. В частности, еще в июле 2022 года наши источники в ГУР сообщали, что российские захватчики на Херсонщине расстреливают своих же беглецов.