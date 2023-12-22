Так, речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил России Виталии Поддубном и Алексее Горбунове, а еще Руслане Гончарове – военном из 202-го мотострелкового полка псевдореспублики.

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Оккупанты жестоко убили фермера

СБУ и Нацполиция установили личности 3 захватчиков, совершавших военные преступления против гражданского населения на временно оккупированной территории Харьковщины.

Весной 2022 Поддубный, Горбунов и Гончаров принимали участие в захвате Купянского и Изюмского районов. Эти военные преступники проводили там карательные акции против местных жителей. В ходе таких "рейдов" бойцы Путина массово похищали и убивали людей. Так, по данным следствия, во время одного из таких "налетов" оккупант застрелил гражданского.

На территории Шевченковского общества Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера. Пытаясь скрыть преступление, фигурант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его,

– сообщили в СБУ.

В полиции уточнили, что Пиддубный родом из Курской области. В июле "Фанат" приехал на фермерское хозяйство якобы для ремонта машины советского производства.

Позвав хозяина, который имел проукраинскую позицию, оккупант выстрелом в голову убил мужчину, а автомобиль из-за неисправности двигателя сжег,

– рассказали правоохранители.

Идентифицировали 3 оккупантов, убивших фермера / Инфографика СБУ

Россияне также воровали авто, бытовую технику и деньги

Эти захватчики вторгались в жилища гражданских, воровали частное имущество: автомобили, двигатель к лодке, бытовую технику и деньги.

В случае сопротивления – россияне угрожали убийством малолетних детей,

– подчеркнули в СБУ.

В полиции добавили, что в марте 2022 года с целью передвижения по окрестностям населенных пунктов российские военные, угрожая оружием, отобрали у местного жителя "Део". Через некоторое время авто сожгли в поле.

Правоохранители уже задокументировали, что таким образом эти трое оккупантов отобрали 6 легковых и грузовых авто. Награбленное имущество, конечно, пытались переправить по месту жительства в России.

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Угнанное авто оккупанты сожгли в поле / Фото полиции

Военным преступникам заочно сообщили о подозрении

На основании собранных доказательств всем троим военным преступникам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, преступные действия Поддубного, застрелившего фермера, дополнительно квалифицировали по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности. Каждый из них будет найден и наказан,

– подчеркнули в СБУ.

Обратите внимание! В полиции отметили, что захватчикам грозит до 15 лет тюрьмы.