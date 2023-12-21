Обоих россиян вместе с Михаилом Воеводиным считают владельцами группы VS Energy. Впрочем, в компании эту информацию опровергают.
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Обвинение против российских деятелей
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о том, что территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве разыскивает российского олигарха Евгения Гинера. По данным ведомства, мужчина скрывается от украинских правоохранителей. Дата исчезновения россиянина указана 14 августа 2023 года.
Гинера обвиняют по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Российскому олигарху избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В МВД Украины сообщили о розыске российского олигарха / Скриншот 24 Канала
В то же время, Служба безопасности объявила в розыск заместителя председателя Государственной думы России Александра Бабакова. Он также скрывается от украинского правосудия.
Датой его исчезновения указали 16 апреля 2022 года. Заместителю главы Госдумы России также выдвинули обвинения по статье о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Служба безопасности разыскивает заместителя председателя Государственной думы России Александра Бабакова
Предварительные расследования по деятельности Бабакова
Еще раньше в расследованиях 24 Канала мы рассказывали о преступных схемах заместителя председателя Государственной думы России. Нам удалось выяснить следующее:
- Бабаков является членом комитета по международным делам, ответственным за развитие организаций оборонно-промышленного комплекса страны-агрессорки, а также куратором агентурной сети россиян за границей. Он является одним из лидеров бандитской группировки "Лужники", куда входят олигархи Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Военный преступник ходит на пропагандистские каналы и призывает к уничтожению Украины. За многочисленные проявления агрессии в отношении нашей страны украинские правоохранители открыли против него ряд уголовных дел.
- Постоянно продвигая интересы Кремля в энергетической сфере, Бабаков еще напрямую сотрудничал с агентурной сетью за рубежом, а также пытался распространять нарративы российской пропаганды на международных площадках. Более того, он напрямую контактировал с разными украинскими народными депутатами, которых Россия за деньги использовала в своих интересах.
- В письме из почты Бабакова были найдены улики о намерениях россиян взять под контроль информационное пространство Сербии и Черногории. Предварительно, удалось ли военным преступникам усилить свое влияние на Балканские страны таким образом, неизвестно.
- Бабаков также участвовал в большом количестве финансовых афер. Он и другие финансисты, которые, к сожалению, очень удачно запретили продажу валюты, остановили торговлю ценными бумагами на биржах, ввели табу на банкротство и вообще смогли реанимировать систему, хотя и не пролечили ее.