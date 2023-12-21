Обох росіян, разом із Михайлом Воєводіним, вважають власниками групи VS Energy. Втім, у компанії цю інформацію спростовують.

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Обвинувачення проти російських діячів

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про те, що територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Києві розшукує російського олігарха Євгена Гінера. За даними відомства, чоловік переховується від українських правоохоронців. Датою зникнення росіянина вказано 14 серпня 2023 року.

Гінера звинувачують за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Російському олігарху обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У МВС України повідомили про розшук російського олігарха / Скриншот 24 Каналу

Водночас Служба безпеки оголосила в розшук заступника голови Державної думи Росії Олександра Бабакова. Наразі він також переховується від українського правосуддя.

Датою його зникнення указали 16 квітня 2022 року. Заступника голови Держдуми Росїї також висунули обвинувачення за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Служба безпеки розшукує заступника голови Державної думи Росії Олександра Бабакова

Попередні розслідування щодо діяльності Бабакова

Ще раніше у розслідуваннях 24 Каналу ми розповідали про злочинні схеми заступника голови Державної думи Росії. Нам вдалося з'ясувати таке: