Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что единичные трагические случаи произошли в разных населенных пунктах. В частности, в Калиновке и Радсаде.

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"Мы их не только выбили в города, там местные их палками догоняют. Сволочи, убили егеря с сыном, когда отходили. С испуга. К сожалению. Есть потери среди мирного населения. Это плохая новость", – сказал Ким.

Несмотря на потери, у оккупантов забрали много техники и дали достойный отпор.

Виталий Ким о ситуации в регионе: смотрите видео

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