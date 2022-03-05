Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що поодинокі трагічні випадки трапились у різних населених пунктах. Зокрема, в Калинівці і Радсаді.

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"Ми їх не тільки вибили в міста, там місцеві їх палками доганяють. Сволочі, вбили єгеря з сином, коли відходили. З переляку. На жаль. Є втрати серед мирного населення. Це погана новина", – сказав Кім.

Попри втрати, від окупантів забрали багато техніки та дали гідну відсіч.

Віталій Кім про ситуацію у регіоні: дивіться відео

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