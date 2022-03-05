Через обстріли постраждало мирне населення
У Миколаєві 5-го березня ворог обстріляв приватний дім на вулиці Безіменна. Унаслідок обстрілів сталася пожежа, яку рятувальники змогли ліквідувати.
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За попередньою інформацією, постраждало мирне населення. Місцеві розповідають, що пошкоджено газові труби.
У МСВ заявили, що з околиць цієї місцевості надходить багато повідомлень про те, що на подвір'ях розкидані уламки боєприпасів.
Людей закликали не чіпати боєприпаси, адже це загрожує життю.
Наслідки обстрілів окупантів / Фото МВС
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