Через обстріли постраждало мирне населення

У Миколаєві 5-го березня ворог обстріляв приватний дім на вулиці Безіменна. Унаслідок обстрілів сталася пожежа, яку рятувальники змогли ліквідувати.

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За попередньою інформацією, постраждало мирне населення. Місцеві розповідають, що пошкоджено газові труби.

У МСВ заявили, що з околиць цієї місцевості надходить багато повідомлень про те, що на подвір'ях розкидані уламки боєприпасів.

Людей закликали не чіпати боєприпаси, адже це загрожує життю.

Наслідки обстрілів окупантів / Фото МВС

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