Одну женщину россияне убили в Международный женский день. Произошло это на улице 8 марта в Северодонецке.

Внимание Путин проиграл в тот день, когда решил на нас напасть, – Геращенко

О трагедии сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают расстреливать жилые кварталы наших городов.

Обстрелы в Северодонецке

Только Северодонецк за 24 часа трижды подвергся масштабным обстрелам:

дважды примерно в 04:00 – вчера и сегодня;

и вчера в 12:50.

За сутки по области – 63 поврежденных или полностью разрушенных дома. Также нашли тела 10 погибших, ранения получили 9 человек.

Людей обуревает страх, на что и рассчитывают россияне, пытающиеся нас сломать. Сломать на фронте они не в состоянии, поэтому срываются на обычных гражданах и их домах,

– отметил Гайдай.

К слову, 8 марта враг обстрелял не только Северодонецк, но и Лисичанск, Рубежное, Попасную, Кременную, Метелкино.

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