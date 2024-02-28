Россияне 28 февраля ударили авиабомбами по Купянску. Известно, что зафиксировано попадание в центральной части города.
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Есть погибшие и раненые
Обновление. По состоянию на 15:30 известно о 5 раненых и 2 погибших.
В результате вражеского обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Вероятно, под завалами еще есть люди. Россияне использовали для обстрела Купянска ФАБ-500, сообщил предварительные данные начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура,
– сообщил председатель Харьковской ОГА.
На месте работают оперативные службы. Также зафиксировано попадание в церковь Иисуса Христа. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.
Россияне разрушили в Купянске дом на 2 подъезда в Купянске
- Россия обстреляла Купянск, что на Харьковщине. Оккупанты разрушили жилой дом и повредили другие здания. В результате российского обстрела в Купянске разрушен жилой дом на 2 подъезда. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
- По состоянию на 22:00 17 февраля известно о 5 пострадавших и 1 жертве. Полиция Харьковской области сообщила поздно вечером, что спасатели достали из-под завалов дома труп женщины. Также правоохранители поделились кадрами.
- Полиция Харьковщины уточнила, что оккупанты обстреливали Купянск с 13:00 до 13:40. Предварительно, россияне применили авиационные бомбы типа ФАБ и КАБ-500. Захватчики попали по многоэтажке, частным жилым домам и предприятию.