Росіяни 28 лютого вдарили авіабомбами по Куп'янську. Відомо, що зафіксовано влучання в центральній частині міста.

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Є загиблі та поранені

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Ймовірно, під завалами ще є люди.

Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура,

– повідомив голова Харківської ОВА.

На місці працюють оперативні служби. Також зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

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