Враги били по региону ночью 29 октября. Местные власти сообщили о 4 обстрелах за ночь.

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Какие последствия атаки по Никополю

Враг четырежды атаковал Никопольщину из артиллерии. Били по Никополю и Мировскому обществу. Выпустили полтора десятка снарядов,
– рассказал глава Днепропетровского областного совета.

По данным Николая Лукашука, враг повредил в городе:

  • государственное учреждение;
  • частное предприятие;
  • 6 жилых домов.

Чиновник заверил, что, к счастью, люди не пострадали. Лукашук уточнил, что в других общинах области прошла ночь без обстрелов.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сказал, что снаряды врагов упали и в Мировской общине. Там обследуют территорию. К счастью, нет жертв и пострадавших.

Россия атаковала Никополь / Фото с телеграм-канала Николая Лукашука

Россия атаковала Днепропетровщину ракетами: коротко

  • В ночь на 28 октября Россия атаковала Днепропетровскую область ракетами. В частности, враги выпустили четыре крылатых ракеты наземного базирования "Искандер-К".
  • В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг атаковал ориентировочно в 1 час ночи против 28 октября. Ракеты выпустили из района Джанкоя во временно оккупированном Крыму.
  • Наши военные рассказали, что зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ сбили три вражеских ракеты, четвертая – также не достигла цели.