Вороги били по регіону протягом ночі 29 жовтня. Місцева влада повідомила про 4 обстріли за ніч.
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Які наслідки атаки по Нікополю
Ворог чотири рази атакував Нікопольщину з артилерії. Били по Нікополю та Мирівській громаді. Випустили півтора десятка снарядів,
– розповів глава Дніпропетровської обласної ради.
За даними Миколи Лукашука, ворог пошкодив у місті:
- державну установу;
- приватне підприємство;
- 6 житлових будинків.
Посадовець запевнив, що, на щастя, люди не постраждали. Лукашук уточнив, що в інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації сказав, що російські загарбники тільки за ніч проти 29 жовтня здійснили чотири обстріли Нікопольщини з важкої артилерії. Щодо наслідків, то снаряди ворогів впали й у Мирівській громаді. Там обстежують територію.
На щастя, немає жертв та постраждалих.