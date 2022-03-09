В результате есть погибшие и травмированные. Сейчас на местах происшествия работают полицейские.

Внимание Оккупанты убили женщину в Международный женский день на улице 8 марта в Северодонецке

Прямой авиаудар по общежитию

Известно, что оккупанты ударили по общежитию после 20 часов. В результате – многоквартирный дом полностью разрушен.

К сожалению, погибли 4 человека. Еще 3 получили ранения. Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы.

Оккупанты ударили несколько раз по Житомирщине

Также ракетный удар получило помещение производственного предприятия в Житомире. Информации о пострадавших людях там пока нет.

Авиаудары пришлись и по Малинской общине. Так, в селе Малиновка разрушены частные дома. Погибли 5 человек, 2 из которых – дети.

В селе Недашках от ракетного попадания вражеской авиации пострадали помещения местной школы и лесничества. Сведений о пострадавших людях предварительно не поступало.

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