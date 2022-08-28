Об этом в 20:27 сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Накануне в сети писали, что были произведены запуски ракет российскими бомбардировщиками. Они атаковали с воздушного пространства беларуси.

Накануне Во время воздушной тревоги раздавались взрывы на Ровенщине и Волыни

Когда ударили по объекту под Сарнами

По предварительным данным, пострадавших в результате ракетного удара нет. Представители Областной военной администрации отправились на место "прилета". Что касается атакованной цели, то известно лишь, что это объект военной инфраструктуры в Сарненском районе.

О первых звуках взрывов в Ровенской области сообщили в 19.34. Приблизительно через 10 минут это повторилось. Отбой тревоги был объявлен уже в 19:52.

Какие самолеты нанесли удар

В телеграм-канале "Беларускі Гаюн" писали, что первый запуск ракет состоялся в половине 8 часов вечера. Тогда жители нескольких городов в Беларуси заметили в небе российские бомбардировщики моделей Ту-22М. Вскоре также сообщили и о других запусках в сторону Украины:

Три с неба над городом Туровым;

Два с неба над Петриковом.

А уже через несколько минут бомбардировщики оккупационных войск россии начали возвращаться на территорию своего государства-террориста.

В каких областях тогда объявляли тревогу:

Сумской;

Киевской;

Винницкой;

Черкасской;

Черниговской;

Хмельницкий;

Тернопольской;

Закарпатской;

Черновицкой;

Волынский;

Львовской;

Ровенской;

Житомирской;

Кировоградской;

Ивано-Франковский.

Кроме того, была тревога в Никопольском районе Днепропетровщины. Однако там продолжался артиллерийский обстрел. Всего в этот день оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области.

Впоследствии атаковали ракетами Харьков

Уже после 20 часов началась тревога в Харьковской области и раздались взрывы в областном центре. Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова подтвердила, что враг наносит удары по городу.

А уже в 20.52 это прокомментировал городской глава Игорь Терехов. Он отметил, что ударов было два.

Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет,

– написал мэр.

В минувший день задержали агента россии, который "наводил" ракетные удары по школам: смотрите видео