Про це о 20:27 повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Напередодні в мережі писали, що були здійснені запуски ракет російськими бомбардувальниками. Вони атакували з повітряного простору білорусі.

Напередодні Під час повітряної тривоги лунали вибухи на Рівненщині та Волині

Коли вдарили по об'єкту під Сарнами

За попередніми даними, постраждалих внаслідок ракетного удару немає. Наразі представники Обласної військової адміністрації відправилися на місце "прильоту". Щодо атакованої цілі, то відомо лише, що це об'єкт військової інфраструктури в Сарненському районі.

Про перші звуки вибухів у Рівненській області повідомили о 19:34. Приблизно через 10 хвилин це повторилося. Відбій тривоги оголосили вже о 19:52.

Які літаки завдали удару

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" писали, що перший запуск ракет відбувся о пів на 8 годину вечора. Тоді жителі кількох міст білорусі помітили в небі російські бомбардувальники моделей Ту-22М. Невдовзі також повідомили й про інші запуски в бік України:

Три з неба над містом Туровим;

Два з неба над містом Петриковом.

А вже через кілька хвилин бомбардувальники окупаційних військ росії почали повертатися на територію своєї держави-терориста.

В яких областях тоді оголошували тривогу:

Сумській;

Київській;

Вінницькій;

Черкаській;

Чернігівській;

Хмельницькій;

Тернопільській;

Закарпатській;

Чернівецькій;

Волинській;

Львівській;

Рівненській;

Житомирській;

Кіровоградській;

Івано-Франківській.

Окрім цього, була тривога в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Проте там тоді тривав артилерійський обстріл. Загалом у цей день окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області.

Згодом атакували ракетами Харків

Уже після 20 години почалася тривога на Харківщині та пролунали вибухи в обласному центрі. Радниця голови Харківської облради Наталія Попова підтвердила, що ворог завдає ударів по місту.

А вже о 20:52 це прокоментував міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що удари було два.

Туди, куди "прилітало" вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертв зараз інформації немає,

– написав мер.

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