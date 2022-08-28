Надвечір окупанти вдарили по Нікополю. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Нікополь знову під обстрілами

За словами Лукашука, через удар по Нікополю загинула 67-річна жінка. Також четверо людей поранені – це троє чоловіків та жінка. Троє з них у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У Нікопольському районі вдень під удар потрапила Мирівська та Марганецька громади. Є пошкодження декількох житлових будинків, господарських споруд, газогону, лінії електропостачання. Ніхто не постраждав,

– розповів Лукашук.

Крім цього, зі ствольної артилерії окупанти обстріляли села Вищетарасівку та Іллінку. Є руйнування будинків та господарчих споруд. на щастя, загиблих немає.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав людей перебувати в бомбосховищах або укриттях. Особливо попередження стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища.

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, росіяни гатили "Градами", "Ураганами", "Смерчами", важкою артилерією по житлових кварталах, підприємствах і комунікаціях.

"Нікополь і Зеленодольськ атакували кілька разів. Пошкоджені будинки, лінії електропередач, газогони. Масштаби руйнувань уточнюються", – наголосив він.



загарбники вдарили по Нікополю / фото Валентин Резніченко

Яка ситуація на Дніпропетровщині

Також ворог гатив по Синельниківському району, Раївській та Великомихайлівській громадах. В останній пошкоджено три житлові будинки, одна господарська будівля знищена. На місці обстрілу рятувальники знайшли касетний елемент від "Урагану". На щастя – без жертв.

У Криворізькому районі обстріляли п'ять громад. Окупанти поцілили по Новопільській, Апостолівській, Карпівській, Широківській та Зеленодольській ТГ. Є пошкодження будівель одного з підприємств, в житловому будинку частково пошкоджено дах. Постраждалих немає.

Дніпропетровщина під атакою окупантів

Регіон розташований близько до бойових дій, тому часто страждає від атак ворога. Особливо це стосується Криворізького району та Зеленодольської громади. Раніше окупанти навіть казали, що хочуть захопити ці землі.

Також у ніч проти 23 серпня на Дніпропетровщині російська армія знову обстрілювала два райони – Криворізький та Нікопольський, є жертви. По Криворізькому району окупанти ударили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений – він у лікарні. Будинок родини понівечений.

28 серпня близько 18:00 у Криворізькому районі чули вибухи. Деякі ЗМІ писали, що є приліт у місті, проте у самому Кривому розі все спокійно.

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