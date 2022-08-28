Очевидці заявили про пуск ракети з боку Бєлгорода. Про це інформує 24 канал.
До теми Снаряд прилетів прямо у будинок, загинула жінка: окупанти обстріляли Золочів на Харківщині
росіяни знову атакували Харків
Радниця голови Харківської облради Наталія Попова підтвердила удари по Харкову.
Можливо центр міста. Всім в укриття!
– зазначила вона.
Очевидці стверджують, що по місту було завдано 2 ударів. У деяких районах зникло світло.
Варто переглянути – Чому путінські вояки щоденно обстрілюють Харків: дивіться відео