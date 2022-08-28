Очевидці заявили про пуск ракети з боку Бєлгорода. Про це інформує 24 канал.

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росіяни знову атакували Харків

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова підтвердила удари по Харкову.

Можливо центр міста. Всім в укриття!

– зазначила вона.

Очевидці стверджують, що по місту було завдано 2 ударів. У деяких районах зникло світло.

Зверніть увагу! Найчастіше росіяни б'ють по Харкову з Бєлгорода. Адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.

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