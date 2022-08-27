Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що окупанти продовжують терор проти мирного населення.

Зверніть увагу За яких умов можлива обов'язкова евакуація на Харківщині

росія забрала життя мирної мешканки

Унаслідок обстрілів Золочева, російський снаряд влучив у будинок. Через це загинула 59 річна жінка.

Крім того, під вогнем окупантів опинилося селище міського типу Донець Ізюмського району. Там унаслідок обстрілів постраждав 49-річний чоловік.

Також вдень росіяни обстріляли й Харків, випустивши касетні снаряди з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по одному з підприємств Шевченківського району Харкова. Постраждалих, на щастя, немає.

Обстріли Харківщини: останні новини

Уночі 27 серпня близько 2:00 росія завдала ракетного удару по центру Харкова. 2 ракети вдарили у Київському та Основ'янському районах. Пошкодження отримали навколишні будинки. В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження.

росія майже щодня обстрілює Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області. Однак кількість ракетних обстрілів зменшилася. Причиною цього стало те, що резерви росіян вичерпуються. За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, у росії залишилося близько 45% ракет, крилатих ракет "Іскандер" 20% або й менше. Така ж ситуація і з "Калібрами". Тому окупанти використовують ракети Х-22 й С-300 та атакують з реактивних систем залпового вогню. Найбільше останнім росіяни кошмарять мешканців Миколаєва, Запорізької області та Харкова.

До теми рекомендуємо більше про обстріл Харкова: дивіться відео