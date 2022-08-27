Деталі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що "приліт" був приблизно о 2:00.

Важливо росіяни вночі обстріляли центр Харкова та Запоріжжя: подробиці про влучання

Загалом 2 ракети вдарили у Київському та Основ'янському районах. Пошкодження отримали навколишні будинки. В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження. Госпіталізації не потребувала.

Наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко додала, що ворожа ракета влучила у самісінький центр, зачепивши пам'ятку архітектури 1912 року. Її кілька років тому реконструювали, витративши не один мільйон гривень.

Моторошні наслідки удару по Харкову / Фото 24 канал (Анна Черненко)

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов додав, що слідчі на місці події вже вилучили уламки ракет 5В55 ЗРК С-300.

Як минула доба на Харківщині

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли:

Чугуївського,

Богодухівського,

Ізюмського,

Харківського районів області.

Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, сталися пожежі. Зокрема:

у Харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор в полі. Загинув 71-річний чоловік;

в Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати.

На лінії зіткнення ворог продовжує обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в напрямку Дементіївки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами,

– наголосив Синєгубов.

Зазначимо, що через чергову загрозу ворожого обстрілу на Харківщині о 1:50 оголосили повітряну тривогу. Вже через приблизно 10 хвилин в обласному центрі почули перші вибухи. О 2:34 повітряна тривога в області завершилася.

Зверніть увагу! Найчастіше росіяни б'ють по Харкову з Бєлгорода. Адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.

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Фото з БТІ, самісінький центр, поруч з яким о 2.00 прилетіло ( пам'ятка архітектури 1912, кілька років тому як за купу мільйонів реконструювали