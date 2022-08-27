Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Обстріл трапився під час повітряної тривоги.

До теми Окупанти вночі вдарили по Чугуєву та Дергачах: загинула жінка

Окупанти обстріляли Харків

Через чергову загрозу ворожого обстрілу на Харківщині о 1:50 оголосили повітряну тривогу. Вже через приблизно 10 хвилин в обласному центрі почули перші вибухи.

О 2:34 повітряна тривога в області завершилася. Після цього міський голова Харкова розповів, що в місті таки трапився ворожий обстріл.

Ракетний обстріл Харкова. Під ударом – центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах,

– написав Терехов.

За попередньою інформацією, атака російських окупантів, на щастя, минула без жертв та постраждалих.

Зауважте, що найчастіше росіяни б'ють по Харкову з Бєлгорода. Адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.

Зверніть увагу! За інформацією Суспільного, практично одночасно з вибухами в Харкові їх чули й в Запоріжжі. Проте станом на 3:04 офіційної інформації щодо цього немає. Тому поки не відомо, чи це були звуки роботи ППО, чи ворожий "приліт".

Варто подивитися – росіяни вдарили по двох гуртожитках в Харкові, де жили люди: відео