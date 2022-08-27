Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Обстріл трапився під час повітряної тривоги.
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Окупанти обстріляли Харків
Через чергову загрозу ворожого обстрілу на Харківщині о 1:50 оголосили повітряну тривогу. Вже через приблизно 10 хвилин в обласному центрі почули перші вибухи.
О 2:34 повітряна тривога в області завершилася. Після цього міський голова Харкова розповів, що в місті таки трапився ворожий обстріл.
Ракетний обстріл Харкова. Під ударом – центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах,
– написав Терехов.
За попередньою інформацією, атака російських окупантів, на щастя, минула без жертв та постраждалих.
Зауважте, що найчастіше росіяни б'ють по Харкову з Бєлгорода. Адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.
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