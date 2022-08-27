Цинічний обстріл їм був потрібен лише для того, щоб звинуватити ЗСУ в ударах по мирному населенні. Загалом внаслідок цього загинули щонайменше 5 людей.

Ця подія росіяни з метою провокації обстріляли окуповану Кам'янку на Запоріжжі: попередньо, є жертви

Що відомо про загиблих

Деталі трагедії розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він наголосив, що загиблим дітям було лише 8 та 2 роки. Також посадовець висловив співчуття близьким і рідним загиблих.

Всі 6 пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житлових будинках. Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітками, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйновано вщент,

– вказав голова ОВА.

Загиблій із дітьми Анастасії було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масовим сектором комунального закладу "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради. Старух зазначив, що в Кам'янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами.

Загибла жінка та наслідки обстрілу її дому / Фото з телеграму Олександра Старуха

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