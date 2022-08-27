Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Вона також зазначила, що заява про можливу обов'язкову евакуацію на Харківщині наробила чималого галасу і навіть подекуди переляку.

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Потрібно розуміти, що мовиться тільки про критичну ситуацію щодо опалювального сезону,

– пояснює Анна Черненко.

За словами кореспондентки, Тільки у випадку серйозних перебоїв із постачанням тепла в оселі, лише у цьому випадку мовитиметься про обов’язкову евакуацію низки районів.

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Що відомо про ймовірну обов'язкову евакуацію із низки регіонів України

На Донеччині у серпні оголосили обов'язкову евакуацію, це потрібно для того, аби місцеві не відчували небезпеку, перебуваючи у зоні бойових дій. Державна евакуація передбачає житло, одноразову виплату, харчування та медичне забезпечення.

У майбутньому обов'язкова евакуація може відбутись і у певних районах Запорізької, Харківської та Миколаївської областей.

За словами Верещук, допомога для тих, хто врятувався від війни, не буде одноразовою. Після евакуації людям допоможуть оформити довідку ВПО.

Крім цього, міністерство працює над тим, щоб забезпечити кожну багатодітну сім'ю ноутбуком. Це потрібно, щоб діти мали можливість навчатися.