Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что заявление о возможной обязательной эвакуации на Харьковщине наделало немалую шумиху и даже кое-где испуга.

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Нужно понимать, что говорится только о критической ситуации относительно отопительного сезона,

– объясняет Анна Черненко.

По словам корреспондентки, только в случае серьезных перебоев со снабжением тепла в доме, только в этом случае будет говориться об обязательной эвакуации ряда районов.

Ирина Верещук подробно рассказала об обязательной эвакуации: смотрите видео

Что известно о вероятной обязательной эвакуации из ряда регионов Украины

В Донецкой области в августе объявили обязательную эвакуацию, это нужно для того, чтобы местные не чувствовали опасность, находясь в зоне боевых действий. Государственная эвакуация предусматривает жилье, единовременную выплату, питание и медицинское обеспечение.

В будущем обязательная эвакуация может произойти и в некоторых районах Запорожской, Харьковской и Николаевской областей.

По словам Верещук, помощь для тех, кто спасся от войны, не будет одноразовой. После эвакуации людям помогут оформить справку ВПЛ.

Кроме того, министерство работает над тем, чтобы обеспечить каждую многодетную семью ноутбуком. Это нужно, чтобы у детей была возможность учиться.