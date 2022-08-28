Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті станом на 18:00 28 серпня. Українські герої вже 186 днів героїчно обороняють рідну землю.

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Ситуація на Харківському напрямку

російські загарбники на Харківському напрямку гатили з:

танків;

ствольної та реактивної артилерії.

Ворог відкривав вогонь у районі населених пунктів: Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи.

Здійснив спробу покращення тактичного неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов,

– мовиться у повідомленні.

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російські загарбники намагалися просуватися на низці напрямків:

в районі Богородичного на Слов'янському ;

біля Веселої Долини на Бахмутському напрямку;

у районі Первомайського на Авдіївському напрямку;

неподалік Павлівки на Новопавлівському.

Однак українські герої завдали ворогу втрат на всіх напрямках. росіяни відступили.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі", – заявили у Генштабі ЗСУ.

Кількість ліквідованих окупантів зростає щодня.

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