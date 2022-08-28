Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті станом на 18:00 28 серпня. Українські герої вже 186 днів героїчно обороняють рідну землю.
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Ситуація на Харківському напрямку
російські загарбники на Харківському напрямку гатили з:
- танків;
- ствольної та реактивної артилерії.
Ворог відкривав вогонь у районі населених пунктів: Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи.
Здійснив спробу покращення тактичного неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов,
– мовиться у повідомленні.
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російські загарбники намагалися просуватися на низці напрямків:
- в районі Богородичного на Слов'янському ;
- біля Веселої Долини на Бахмутському напрямку;
- у районі Первомайського на Авдіївському напрямку;
- неподалік Павлівки на Новопавлівському.
Однак українські герої завдали ворогу втрат на всіх напрямках. росіяни відступили.
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі", – заявили у Генштабі ЗСУ.
Кількість ліквідованих окупантів зростає щодня.
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