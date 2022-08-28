Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. Там доповіли про актуальну ситуацію на фронті станом на 18 годину.

Напередодні Українські захисники знищили пункт управління 35-ої армії росії

Де ворог намагався просунутись:

в районі Богородичного на Слов'янському ;

біля Веселої Долини на Бахмутському напрямку;

у районі Первомайського на Авдіївському напрямку;

неподалік Павлівки на Новопавлівському.

В кожному з цих випадків окупанти зазнали втрат і були змушені відступати. Окрім цього, таке ж трапилося неподалік Світличного, що на Харківському напрямку, де росіяни намагалися покращити тактичне положення.

Не припиняються потужні обстріли та авіаудари

Проте на лінії зіткнення були не лише спроби наступу. Ворог не припиняє швальні обстріли, які веде з різних артилерії та реактивних систем залпового вогню. Для прикладу, лише на Авдіївському напрямку в цей день обстріляли одразу 7 населених пунктів.

Також завдавали росіяни й авіаційних ударів. Їхня авіація атакувала території біля Андріївки та Олександрівки на Південнобузькому напрямку. Також били з неба поблизу Полтавки на Запорізькому напрямку.

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