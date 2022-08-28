Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там доложили об актуальной ситуации на фронте на 18:00.
Накануне Украинские защитники уничтожили пункт управления 35-й армии россии
Где враг пытался продвинуться:
- в районе Богородичного на Славянском;
- возле Веселой Долины на Бахмутском направлении;
- в районе Первомайского на Авдеевском направлении;
- недалеко от Павловки на Новопавловском.
В каждом из этих случаев оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить. Кроме этого, такое же произошло недалеко от Светличного, на Харьковском направлении, где россияне пытались улучшить тактическое положение.
Не прекращаются мощные обстрелы и авиаудары
Однако на линии столкновения были не только попытки наступления. Враг не прекращает шквальные обстрелы, которые ведет из разных артиллерии и реактивных систем залпового огня. Например, только на Авдеевском направлении в этот день обстреляли сразу 7 населенных пунктов.
Также наносили россияне и авиационные удары. Их авиация атаковала территории возле Андреевки и Александровки на Южнобужском направлении. Также били с неба вблизи Полтавки на Запорожском направлении.
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