Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там доложили об актуальной ситуации на фронте на 18:00.

Накануне Украинские защитники уничтожили пункт управления 35-й армии россии

Где враг пытался продвинуться:

в районе Богородичного на Славянском;

возле Веселой Долины на Бахмутском направлении;

в районе Первомайского на Авдеевском направлении;

недалеко от Павловки на Новопавловском.

В каждом из этих случаев оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить. Кроме этого, такое же произошло недалеко от Светличного, на Харьковском направлении, где россияне пытались улучшить тактическое положение.

Не прекращаются мощные обстрелы и авиаудары

Однако на линии столкновения были не только попытки наступления. Враг не прекращает шквальные обстрелы, которые ведет из разных артиллерии и реактивных систем залпового огня. Например, только на Авдеевском направлении в этот день обстреляли сразу 7 населенных пунктов.

Также наносили россияне и авиационные удары. Их авиация атаковала территории возле Андреевки и Александровки на Южнобужском направлении. Также били с неба вблизи Полтавки на Запорожском направлении.

Аналитика NYT – война в Украине переходит в 3-ю фазу: смотрите видео