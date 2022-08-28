Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 28 августа. Украинские герои уже 186 дней героически обороняют родную землю.

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Ситуация на Харьковском направлении

российские захватчики на Харьковском направлении били из:

танков;

ствольной и реактивной артиллерии.

Враг открывал огонь в районе населенных пунктов: Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы.

Совершил попытку улучшения тактического неподалеку Светличного, успеха не имел, отошел,

– говорится в сообщении.

Герои ВСУ сломали все попытки оккупантов наступать на Донбассе

российские захватчики пытались продвигаться по ряду направлений:

в районе Богородичного на Славянском;

возле Веселой Долины на Бахмутском направлении;

в районе Первомайского на Авдеевском направлении;

недалеко от Павловки на Новопавловском.

Однако украинские герои нанесли врагу потери во всех направлениях. россияне отступили.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники российских оккупантов. На некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе", – заявили в Генштабе ВСУ.

Количество ликвидированных оккупантов растет ежедневно.

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