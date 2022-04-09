Российские оккупанты базируются совсем недалеко от экопарка. Очевидно, они не придумали ничего лучше, чем обокрасть беззащитных животных.

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О ситуации рассказал заместитель городского главы Харькова Михаил Лысенко. Оркам повезло, что владельцы экопарка кормят животных овощами, а не только кормом.

Сегодня ночью они сперли у наших животных морковь, свеклу и капусту. У меня нет эмоций,

– написал Лысенко.

Ситуация в парке оставляет желать лучшего: главное

Напомним, что "рашисты" неоднократно обстреливали этот экопарк. Парк почти уничтожен, вольеры и вся инфраструктура разрушены.

К счастью, владельцы быстро обнаружили, куда вывезти тигров и гепардов. Иначе их пришлось бы просто усыпить. Также с помощью наших ВСУ из парка удалось спасти кенгуру.

Много животных разбежались из-за разрушенных вольеров. В частности, в сети распространяли видео с дикобразом, который сам спустился в бомбоубежище к людям.

Клетки со львами целые. Пока они находятся в парке. Волонтеры и владельцы парка всеми силами пытаются вывезти животных.

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