Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий. Он отметил, что оккупанты, скорее всего, переписали на зерно документы.

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Оккупанты уже могли реализовать зерно

Они (оккупанты – 24 канал) просто, как воры, реализовали от имени своей страны,

– пояснил Высоцкий.

Заместитель министра отметил, что Украина исторически экспортировала около 70% своей сельскохозяйственной продукции. Он привел пример с кукурузой, которой на складах 13 миллионов тонн, а для внутреннего потребления нужно около 6 миллионов тонн в год. Похожая ситуация и с пшеницей.

Обратите внимание! Ранее Запорожская ОВА сообщила что в порту Бердянска враг украл 5 кораблей с зерном.

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