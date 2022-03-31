Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий. Он отметил, что оккупанты, скорее всего, переписали на зерно документы.
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Оккупанты уже могли реализовать зерно
Они (оккупанты – 24 канал) просто, как воры, реализовали от имени своей страны,
– пояснил Высоцкий.
Заместитель министра отметил, что Украина исторически экспортировала около 70% своей сельскохозяйственной продукции. Он привел пример с кукурузой, которой на складах 13 миллионов тонн, а для внутреннего потребления нужно около 6 миллионов тонн в год. Похожая ситуация и с пшеницей.
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