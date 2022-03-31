Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Він зазначив, що окупанти, швидше за все, переписали на зерно документи.

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Окупанти вже могли реалізувати зерно

Вони (окупанти – 24 канал) просто, як злодії, реалізували від імені своєї країни,

– пояснив Висоцький.

Заступник міністра зауважив, що Україна історично експортувала близько 70% своєї сільськогосподарської продукції. Він навів приклад з кукурудзою, якої на складах 13 мільйонів тонн, а для внутрішнього споживання потрібно близько 6 мільйонів тонн на рік. Схожа ситуація і з пшеницею.

Зверніть увагу! Раніше Запорізька ОВА повідомила що в порту Бердянська ворог вкрав 5 кораблів з зерном.

