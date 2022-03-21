Деякі з кораблів були завантажені зерном повністю. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Жителі Бердянська кажуть, що кораблі росіяни відігнали буксирами. Місцева влада каже, що зараз намагаються визначити їхнє місцеперебування.

"Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні 5 кораблів. Деякі з них повністю були завантажені – це ми бачимо по митних документах, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Зараз ми подивимося, корабель же віддає якісь коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їх місцезнаходження. Там кілька десятків тисяч тонн зерна було завантажено, – каже Старух.

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