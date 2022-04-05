Об этом в эфире телеканала "Рада" отметил Тарас Высоцкий. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины добавил, что аграриям сейчас нужна выручка.

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Голод Украине не грозит

Так, отметил он, потери зерна в Украине есть, но они не критические. Тарас Высоцкий подчеркнул, что в стране больше продовольствия, чем мы нуждаемся в годовом потреблении.

Но, с другой стороны, аграриям нужна выручка для того, чтобы продлить посевную,

– отметил он.

Заместитель подчеркнул, что аграриям нужно реализовывать продукт, чтобы поддерживать кормление животных и вообще поддерживать сектор.

По его словам, сейчас перед министерством стоит один сложный вопрос. Речь идет о том, как переориентировать экспорт.

Мы всегда входили стабильно в ТОП-5 экспортеров за последнее десятилетие. 90% экспорта происходило через порты Одессы и Николаева. Фактически уже больше месяца эти порты закрыты,

– отметил он.

Что касается железнодорожных путей, то они втрое проигрывают портовой способности. Так, в феврале с помощью железной дороги экспортировали 150 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, а в марте – 300 тысяч тонн. В будущем можно достичь полутора миллионов тонн, но этого все равно мало, если сравнивать с экспортом с помощью судов.

Ранее в Минагрополитики отмечали, что война в Украине повлияет не только на нашу страну. Так, отсутствие экспорта в некоторые страны может вызвать у них голод.

Тем временем страны Балтии отказались от закупки российского газа – смотрите видео: