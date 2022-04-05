Про це в ефірі телеканалу "Рада" зазначив Тарас Висоцький. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України додав, що аграріям зараз потрібен виторг.

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Голод Україні не загрожує

Так, зазначив він, втрати зерна в Україні є, але вони не критичні. Тарас Висоцький підкреслив, що в країні більше продовольства, ніж ми потребуємо для річного споживання.

Але, з іншого боку, аграріям потрібен виторг для того, щоб продовжити посівну,

– зазначив він.

Заступник підкреслив, що аграріям потрібно реалізовувати продукт, щоб підтримувати годувати тварин та й узагалі підтримувати сектор.

Тож, з його слів, наразі перед міністерством стоїть одне складне питання. Мовиться про те як переорієнтувати експорт.

Ми завжди входили стабільно у ТОП 5 експортерів за останнє десятиліття. 90% експорту відбувалося через порти Одеси та Миколаєва. Фактично вже понад місяць ці порти закриті,

– зазначив він.

Що ж стосується залізничних шляхів, то вони втричі програють портовій спроможності. Так, у лютому за допомогою залізниці експортували 150 тисяч тонн сільськогосподарської продукції, а в березні – 300 тисяч тонн. У майбутньому можна досягнути півтора мільйона тонн, але цього все одно замало, якщо порівнювати з експортом за допомогою суден.

Раніше у Мінагрополітики зазначали, що війна в Україні вплине не лише на нашу країну. Так, відсутність експорту до деяких країн може викликати у них голод.

Тим часом країни Балтії відмовилися від закупівлі російського газу – дивіться відео: