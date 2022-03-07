Циничное поведение Орды
Очередное проявление психического поведения Орды зафиксированы неподалеку Луганского, что на Донетчине. Там оккупанты уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку.
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Монумент был установлен в 2019 году.
Оккупанты уничтожили памятник Василию Слипаку / Фото из фейсбука военных
Оккупанты уничтожили памятник Василию Слипаку / Фото из фейсбука военных
Оккупанты уничтожили памятник Василию Слипаку / Фото из фейсбука военных
Главное о Василии Слипаке
- Он всемирно известный украинский оперный певец. Солист Парижской национальной оперы, волонтер и участник Революции Достоинства.
- Участвовал в боевых действиях на востоке Украины. 9 июня 2016 года Василий Слипак погиб вблизи Луганского.
- Ценой собственной жизни он спас собратьев.
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