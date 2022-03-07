Цинічна поведінка орди

Черговий прояв цинічної поведінки орди зафіксовані неподалік Луганського, що на Донеччині. Там окупанти знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.

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Монумент був встановлений у 2019 році.



Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку / Фото з фейсбуку військових



Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку / Фото з фейсбуку військових



Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку / Фото з фейсбуку військових

Головне про Василя Сліпака

Він всесвітньо відомий український оперний співак. Соліст Паризької національної опери, волонтер та учасник Революції Гідності.

Брав участь у бойових діях на сході України. 9 червня 2016 року Василь Сліпак загинув поблизу Луганського.

Ціною власного життя він врятував побратимів.

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