Цинічна поведінка орди
Черговий прояв цинічної поведінки орди зафіксовані неподалік Луганського, що на Донеччині. Там окупанти знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.
Це важливо Окупанти обстріляли евакуаційний автобус: водій-нацгвардієць поранений
Монумент був встановлений у 2019 році.
Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку / Фото з фейсбуку військових
Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку / Фото з фейсбуку військових
Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку / Фото з фейсбуку військових
Головне про Василя Сліпака
- Він всесвітньо відомий український оперний співак. Соліст Паризької національної опери, волонтер та учасник Революції Гідності.
- Брав участь у бойових діях на сході України. 9 червня 2016 року Василь Сліпак загинув поблизу Луганського.
- Ціною власного життя він врятував побратимів.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!