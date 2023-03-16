То, что города больше нет, подтверждает и нелегитимные "законы" квазиреспублики "ЛНР" – "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "ЛНР" городских и муниципальных округов".
Смотрите также Россияне уже устали там погибать, ищут другие "скважины", - Гайдай об одном из направлений
В частности, приняты 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков Попасной нет.
Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, которое сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне,
– отметили в Луганской ОГА.
Какая ситуация на оккупированной Луганской области
По данным Луганской ОВА, ужесточаются требования захватчиков при устройстве на работу, в частности, к государственным и муниципальным органам, и оформлении социальных выплат. Они чаще требуют кроме паспорта России еще и прекращения украинского гражданства.
К тому же госдума России приняла законопроект, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство со дня подачи заявления о выходе из него.