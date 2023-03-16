То, что города больше нет, подтверждает и нелегитимные "законы" квазиреспублики "ЛНР" – "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "ЛНР" городских и муниципальных округов".

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В частности, приняты 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков Попасной нет.

Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, которое сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне,

– отметили в Луганской ОГА.

Справка. Алчевско-Кадиевская агломерация включает в себя ряд городов: Кадиевка, Первомайск, Голубовка (бывший Кировск), Брянка, Алчевск, которые с 2014 года контролируются российскими силами. Затяжные позиционные бои на Востоке Украины шли с 2014 года до полномасштабного вторжения России в 2022-м. Украинские войска содержали ряд населенных пунктов вокруг агломерации – город Попасная и село Троицкое на западе, поселок Новотошковское и города Горное и Золотое на севере. 8 мая 2022 украинским войскам пришлось отойти из Попасной на подготовленные позиции, город оказался под российской оккупацией.

Какая ситуация на оккупированной Луганской области

По данным Луганской ОВА, ужесточаются требования захватчиков при устройстве на работу, в частности, к государственным и муниципальным органам, и оформлении социальных выплат. Они чаще требуют кроме паспорта России еще и прекращения украинского гражданства.

К тому же госдума России приняла законопроект, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство со дня подачи заявления о выходе из него.