Те, що міста більше немає, підтверджує і нелегітимні "закони" квазіреспубліки "ЛНР" – "Про адміністративно-територіальний устрій" та "Про утворення на території "ЛНР" міських та муніципальних округів".
Дивіться також Росіяни вже втомились там гинути, шукають інші "шпаринки", – Гайдай про один з напрямків
Зокрема ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків Попасної немає.
Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні,
– наголосили у Луганській ОДА.
Яка ситуація на окупованій Луганщині
За даними Луганської ОВА, все жорсткішими стають вимоги загарбників при влаштуванні на роботу, зокрема, до державних і муніципальних органів, та оформленні соціальних виплат. Вони частіше вимагають, крім паспорта Росії, ще й припинення українського громадянства.
До того ж, держдума Росії ухвалила законопроєкт, згідно з яким пропонується вважати припиненим українське громадянство з дня подання заяви про вихід із нього.