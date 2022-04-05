О происходящем с Мариуполем с начала полномасштабного вторжения России рассказал его мэр Вадим Бойченко в интервью изданию "РБК-Украина". Чиновник, в частности, объяснил ситуацию с эвакуацией жителей города.

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Эвакуация людей из Мариуполя

По словам Бойченка, в первую неделю полномасштабного вторжения мариупольцев эвакуировали поездами, пока в городе еще работала железная дорога. Кроме того, люди уезжали на собственном транспорте. По подсчетам местных властей, в первую неделю в общей сложности около 100 тысяч гражданских покинули Мариуполь.

Впоследствии людей пытались эвакуировать из города коммунальным транспортом. Однако Россия не давала этого делать – уничтожала автобусы, которых сначала было 150 единиц. До 13 марта вооруженные силы неприятеля уничтожили весь автопарк, которым планировалось вывозить мирных жителей.

Несмотря на это, местные власти организовали эвакуацию мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Первый такой маршрут прошел под председательством церкви. По мнению мэра города, это и дало толчок сформировать коридор, позволивший жителям Мариуполя на собственном транспорте выезжать в Бердянск или Запорожье.

В это время не было режима тишины. Было очень тяжело и опасно уезжать. Но со стороны России было открыто пространство для выхода из Мариуполя, и со стороны наших военных он тоже был, поэтому началась эвакуация – она длится с 13 марта. С тех пор по этому маршруту мы уже эвакуировали около 87 тысяч мариупольцев,

– отметил Бойченко.

По словам мэра Мариуполя, сейчас на побережье и в соседних населенных пунктах, вместе с Бердянском, находится около 70 тысяч мариупольцев, ожидающих эвакуации. К сожалению, в течение этих дней ни одного маршрута из Мариуполя так и не открыли.

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К слову, сейчас власти Мариуполя планируют еще один маршрут при поддержке Международного комитета Красного Креста. Бойченко отметил, что в городе до сих пор находится около 130 тысяч человек, ожидающих эвакуации. Вместе с тем российская пропаганда уже активно работает в городе, и это усложняет процесс вывоза людей.

С начала марта, когда мы заявили о желании организовать эвакуацию, нам приходилось согласовывать ее с Россией. Они говорили, что этот коридор якобы у нас есть, говорили формировать колонны и маршруты и предоставлять им локации, где это будет происходить. И когда мы давали эти локации, они по ним гасили из гаубиц и "Градов", а навстречу эвакуационным маршрутам врывались вражеские танки,

– подчеркнул мэр Мариуполя.

К слову, Бойченко добавил, что оккупанты просто пытались таким образом узнать информацию о локациях, где планируется эвакуация, где размещены украинские коммунальные автобусы, после чего транспорт просто уничтожали.

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