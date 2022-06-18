Подробно описал ситуацию в регионе советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его слова в эфире ютуба "Фейгин Live".
Заметьте ВСУ – в 15 – 18 километрах от Херсона: Арестович заявил о контрнаступлении
Куда пытались наступать на Харьковщине
По словам советника, сейчас у российских войск на этом направлении уже нет ни возможностей, ни ресурсов, чтобы эффективно продвигаться. Поэтому, вероятно, они не будут этого делать, пока не придет какое-нибудь усиление. В то же время это дает гораздо более широкие возможности украинским воинам, работающим в регионе.
Они (русские – 24 канал) уперлись на севере Харьковской области. пытались двигаться, скорее разведкой, чтобы разведать, где слабы места нашей обороны. Получили там на орехи и задумались,
– сказал Арестович.
Он отметил, что эти небольшие попытки наступательных операций велись по двум направлениям:
- на село Русская Лозовая;
- от села Терновая на село Байрак.
Советник считает, что это было движение в сторону Рубежного. Однако прорвать оборону враг так и не смог.
Вспомнил об уходе Дмитровки
В этот день стало известно о том, что ВСУ смогли полностью вытеснить российские войска из населенного пункта Дмитровка Харьковской области. Арестович акцентировал, что это уже очень близко к Изюму, поэтому такое достижение очень хороший сигнал.
Однако изюмская группировка врага продолжает наступление в сторону города Барвенково. Там атакуют сразу несколько деревень. Вероятно, это нужно россиянам для того, чтобы иметь лучшие позиции в атаках на Северодонецк.
В Северодонецке возобновились активные бои
Российские войска возобновили активные попытки взять под контроль Северодонецк Луганщины. Там начались уличные бои , которых некоторое время почти не было. Кроме этого, продолжаются артиллерийские обстрелы города и сейчас Россия туда взимает дополнительные РОВД.
Украинские воины продолжают держать мужественную оборону. Они противостоят россиянам, значительно превышающим их по количественным показателям. " Они не заканчиваются . Как тараканы лезут из всех щелей", - описал атаки россиян в городе глава Луганской ОВА.