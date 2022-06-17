По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, российские захватчики бросили сюда очень много личного состава. Кафиры буквально не заканчиваются – лезут, как тараканы, и лезут.

Российская армия теряет бойцов сотнями, - Гайдай

Упорные бои продолжаются в Северодонецке – там украинские военные держатся и наносят урон врагу. Очень тяжелые сражения вблизи Золотого и Тошковки.

Говорят, что кафиры устают. Да, приходящие устают. Но они не кончаются. Как тараканы лезут из всех щелей. Но мы все равно победим, – подчеркнул Сергей Гайдай.

Он добавил, что кафиры постоянно обстреливают Лисичанск. Там, к сожалению, много погибших. Лишь вчера россияне нанесли авиаудар по одному из домов, где скрывались местные жители.

Происходит "тихая" эвакуация

Несмотря на тяжелую ситуацию, местные власти вместе с волонтерами, полицией, спасателями и военными пытаются эвакуировать людей. Пока такие мероприятия никто не анонсирует : как только россияне узнают место сбора, так сразу начинают варить туда из разного вооружения. Кафиры додумались еще и стрелять по гуманитарным центрам.

Именно поэтому в Луганской области сейчас проводят так называемую "тихую" эвакуацию . Людей сообщают через некоторые каналы о возможности уехать – тогда есть шанс, что удастся безопасно вырваться.

Сергей Гайдай призвал всех украинцев не отчаиваться, уставая от войны. Она продолжается и нужно быть сосредоточенной и собранной. Украина обязательно победит.

Обращение Сергея Гайдая по ситуации на Луганщине: смотрите видео

Эвакуация из "Азота" пока невозможна: последние новости из Луганщины:

Сергей Гайдай сегодня сообщал, что эвакуировать людей с северодонецкого завода "Азот" сейчас невозможно из-за постоянных российских обстрелов и активных городских боев. По его словам, на территории сейчас находится 568 человек. Среди них – 38 детей.

За минувшие сутки, 16 июня, из-за вражеских атак погибли по меньшей мере 6 мирных жителей Северодонецка и Лисичанска. Оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня по территории Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского, Николаевки и Новоивановки.

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