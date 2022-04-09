Как рассказывает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты проводят зачистку улиц города от тел погибших. Они делают все возможное, чтобы никто не узнал реальные масштабы убийств мирного населения.

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Сколько тел кремируют каждый день – неизвестно

Под крематорий они используют промышленную зону складов по Запорожскому шоссе. Это район "Метро". Хранят тела оккупанты в больших складских холодильниках.

Сама зона кремации – под усиленной охраной захватчиков. Это делает невозможным получить визуальное подтверждение происходящего внутри. Вместе с тем, невозможно сказать, сколько тел российские военные уже сожгли и собираются.

Отметим, что 6 апреля стало известно о том, что оккупанты привезли в Мариуполь мобильные крематории. Это они сделали для того, чтобы скрыть реальное количество жертв своих преступлений. Возможно, они бы этого не делали, но ужасы, обнаруженные после освобождения Бучи, поставили на уши весь мир.

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