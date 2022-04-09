Як розповідає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти проводять зачистку вулиць міста від тіл загиблих. Вони роблять все можливе для того, щоб ніхто не дізнався реальних масштабів убивств мирного населення.

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Скільки тіл кремують щодня – невідомо

Під крематорій вони використовують промислову зону складів по Запорізькому шосе. Це район "Метро". Зберігають тіла окупанти у великих складських холодильниках.

Сама зона кремації під посиленою охороною загарбників. Це унеможливлює отримати візуальне підтвердження того, що відбувається всередині. Разом з тим неможливо сказати, скільки тіл російські військові вже спалили та збираються.

Зазначимо, що 6 квітня стало відомо про те, що окупанти привезли до Маріуполя мобільні крематорії. Це вони зробили задля того, щоб приховати реальну кількість жертв своїх злочинів. Можливо, вони б цього не робили, але жахи, які виявилися після звільнення Бучі, поставили на вуха весь світ.

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