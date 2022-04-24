Россиянам не удалось закрепиться в Рубежном

О том, что российские военные частично установили контроль над населенным пунктом Заречное, сообщили в Генштабе ВСУ. В то же время, оккупантам не удалось закрепиться в Рубежном.

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В Генштабе ВСУ заявили, что россияне пытались закрепиться в западной, северо-западной и восточной части Рубежного. Однако враг не добился своего.

Также сообщается, что российские военные потерпели неудачу во время штурма в направлении Лимана и Яцковки.

На Северодонецком направлении противник пытался совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцковка, успеха не имел. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, успеха не достиг,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что россияне начали продвижение по направлениям населенных пунктов Орехово и Нижнее.

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