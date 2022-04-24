Росіянам не вдалося закріпитися у Рубіжному

Про те, що російські військові частково встановили контроль над населеним пунктом Зарічне, повідомили у Генштабі ЗСУ. Водночас окупантам не вдалося закріпитися у Рубіжному.

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У Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни намагалися закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного. Однак ворог не досяг свого.

Також повідомляється, що російські військові зазнали невдачі під час штурму в напрямку Лиману та Яцьківки.

На Сєверодонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, успіху не мав. Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Ворог намагався закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, успіху не досяг,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що росіяни розпочали просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.

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