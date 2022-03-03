В ЦПД подчеркнули, что враг Украины – очень коварный и не гнушается любыми способами нанести ущерб гражданскому населению Украины. Наиболее внимательным и осторожным следует быть во время передвижения по городам, в которых происходили уличные бои.
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Что делать, когда увидели подозрительный предмет
- Ни в коем случае не трогайте его.
- Немедленно сообщите об обнаружении подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите подальше от подозрительного предмета.
- Не используйте мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
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