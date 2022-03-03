У ЦПД наголосили, що ворог України – дуже підступний і не гребує будь-якими способами завдати шкоди цивільному населенню України. Найбільш уважним і обережним слід бути під час пересування містами, в яких відбувалися вуличні бої.
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Що робити, коли побачили підозрілий предмет
- В жодному разі не чіпайте його.
- Негайно повідомте про виявлення підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
- Не використовуйте поблизу підозрілого предмету мобільний телефон.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцеперебування підозрілого предмета.
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