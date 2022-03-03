У ЦПД наголосили, що ворог України – дуже підступний і не гребує будь-якими способами завдати шкоди цивільному населенню України. Найбільш уважним і обережним слід бути під час пересування містами, в яких відбувалися вуличні бої.

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Що робити, коли побачили підозрілий предмет

В жодному разі не чіпайте його.

Негайно повідомте про виявлення підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

Не використовуйте поблизу підозрілого предмету мобільний телефон.

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцеперебування підозрілого предмета.

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